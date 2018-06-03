СБУ: с российской журналисткой просто "собеседовали"
3 июня 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила факт беседы с корреспонденткой РИА Новости Ириной Высокович, однако опровергла информацию о попытке ее завербовать. Это якобы было «собеседование».
В СБУ утверждают, что в ходе беседы стало понятно, что Ирина ехала на Украину не с журналистской, а с пропагандистской целью. За выполнение задания журналистка якобы получила крупную сумму денег, но поскольку не смогла его выполнить, начала обвинять СБУ в попытке вербовки. Что именно делала Высокович в пропагандистских целях - не уточняется.
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