Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила факт беседы с корреспонденткой РИА Новости Ириной Высокович, однако опровергла информацию о попытке ее завербовать. Это якобы было «собеседование». СБУ пыталась завербовать журналистку, прибывшую на судебный процесс Вышинского

В СБУ утверждают, что в ходе беседы стало понятно, что Ирина ехала на Украину не с журналистской, а с пропагандистской целью. За выполнение задания журналистка якобы получила крупную сумму денег, но поскольку не смогла его выполнить, начала обвинять СБУ в попытке вербовки. Что именно делала Высокович в пропагандистских целях - не уточняется.