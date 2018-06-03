Минздрав Украины выступил против лечения онкобольных за рубежом

Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Александр Линчевский высказался против выделения бюджетных средств на лечение онкобольных за рубежом, потому что «они все равно умрут».

«Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!», - заявил Линчевский, выступая в Счетной палате. При этом он же привел данные, что из всех отправленных на лечение за рубеж больных умирают 25%. По его мнению, такая статистика свидетельствует о неэффективности программы.

«Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлит жизнь на неопределенно долгий срок», - считает чиновник. Пересадка костного мозга, по его утверждению, тоже рано или поздно приводит к смерти пациента.

С этого года для жителей Украины остались бесплатными лишь визиты к семейному доктору, экстренная медицинская помощь и роды. За все остальное, согласно вступившей в действие реформе здравоохранения, украинцам теперь нужно платить, передает РИА Новости.