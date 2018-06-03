ДНР: свидетельнице гибели девочки в Донбассе нужна защита

В Донбассе 15-летняя девочка погибла на глазах своей бабушки. Бабушка школьницы Дарьи Каземировой рассказала, что снаряд прилетел со стороны ВСУ. Несовершенолетнего подростка смертельно ранили в конце мая.

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Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратилось к международным мониторинговым миссиям с призывом взять под защиту свидетельницу гибели школьницы. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал, что свидетельницу убийства ребенка преследуют украинские власти, на женщину с их стороны оказывается давление.

По данным ДНР, Дарья Каземирова погибла в результате обстрела со стороны населенного пункта Железное, который удерживают под контролем украинские военные.

Сразу после убийства девочки-подростка глава МИД Украины Павел Климкин показал на заседании Совбеза ООН показал фото погибшей от разрыва снаряда Даши и в ее гибели обвинил Россию, - сообщается в Твиттер "Сводки Новороссии".