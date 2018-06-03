ДНР: свидетельнице гибели девочки в Донбассе нужна защита
3 июня 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Донбассе 15-летняя девочка погибла на глазах своей бабушки. Бабушка школьницы Дарьи Каземировой рассказала, что снаряд прилетел со стороны ВСУ. Несовершенолетнего подростка смертельно ранили в конце мая.
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратилось к международным мониторинговым миссиям с призывом взять под защиту свидетельницу гибели школьницы. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал, что свидетельницу убийства ребенка преследуют украинские власти, на женщину с их стороны оказывается давление.
По данным ДНР, Дарья Каземирова погибла в результате обстрела со стороны населенного пункта Железное, который удерживают под контролем украинские военные.
Сразу после убийства девочки-подростка глава МИД Украины Павел Климкин показал на заседании Совбеза ООН показал фото погибшей от разрыва снаряда Даши и в ее гибели обвинил Россию, - сообщается в Твиттер "Сводки Новороссии".
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес