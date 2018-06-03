Слова немецкого политика о Гитлере вызвали скандал

Слова лидера немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда о Гитлере и нацистах на конференции в Тюрингии вызвали бурную негативную реакцию в обществе.

«Гитлер и нацисты – это маленькое темное пятнышко (буквально он употребил выражение «птичий помет») за более чем тысячу лет истории успешной Германии. Да, мы признаем нашу ответственность за 12 лет. Но у нас славная история, которая продолжалась дольше, чем эти 12 лет», - заявил немецкий политик, имея в виду величие Германии на протяжении веков.

Это заявление Александра Гауланда многие немецкие политики восприняли крайне негативно, назвав его слова «ударом в лицо жертвам нацизма и преуменьшением нацистских преступлений».

«Любой политик, намеренно пытающийся принизить значение нацистской диктатуры, дает понять, насколько зловещей является его точка зрения о событиях в Германии», - заявил представитель СДПГ в Бундестаге Марко Бушман.

Не осталось в стороне и интернет-сообщество. «Если он выглядит как нацист, говорит как нацист и ведет себя как нацист, то скорее всего он нацист», - охарактеризовали Гауланда пользователи сети.

В сентябре 2017 года на выборах в Бундестаг партия «AfD», лидером которой является Гауланд, получила 12,6% голосов, сообщает РИА Новости.