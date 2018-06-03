В Лондоне устанавливают источники благосостояния богатых россиян

Власти Великобритании начали устанавливать источники благосостояния примерно 140 иностранцев, в том числе состоятельных россиян. Расследование проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), - сообщает Sunday Times. Зачем Абрамович сбежал в Израиль

Глава департамента по экономическим преступлениям и кибермошенничеству Дональд Тун сообщил, что активы россиян на территории Великобритании будут заморожены. По данным издания, сейчас под угрозой заморозки находятся счета 120-140 россиян.

Дональд Тун рассказал, что после отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Лондон ускорил работу с нелегальными финансами коррумпированных элит, прежде всего в отношении "«олигархов и мультимиллионеров" из России. Сотрудники британской разведки также рассматривают законность выдачи богатым россиянам инвестиционных виз. Роману Абрамовичу британскую визу не продлили. Бизнесмен получил гражданство Израиля.