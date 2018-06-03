Власти Австрии предложили отменить антироссийские санкции
3 июня 2018, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что Европейский союз должен восстановить отношения с Россией, отменить антироссийские санкции и вообще проводить более независимую от США линию в отношении России.
Штрахе заявил, что Брюсселю необходимо отреагировать на введение американским Белым домом пошлин на европейские алюминий и сталь. В интервью газете Osterreich вице-канцлер, министр по делам государственной службы и спорта Австрии, заявил, что, учитывая решения президента США Дональда Трампа, "честная торговля невозможна".
Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что санкции в отношении России навредили многим странам ЕС, в том числе и Австрии. Он подчеркнул, что всегда предостерегал против того, чтобы подталкивать Россию к Китаю.
По словам Штрахе, он надеется провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, который во вторник, 5 июня, посетит Австрию с рабочим визитом.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес