Власти Австрии предложили отменить антироссийские санкции

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что Европейский союз должен восстановить отношения с Россией, отменить антироссийские санкции и вообще проводить более независимую от США линию в отношении России.

Штрахе заявил, что Брюсселю необходимо отреагировать на введение американским Белым домом пошлин на европейские алюминий и сталь. В интервью газете Osterreich вице-канцлер, министр по делам государственной службы и спорта Австрии, заявил, что, учитывая решения президента США Дональда Трампа, "честная торговля невозможна".

Хайнц-Кристиан Штрахе отметил, что санкции в отношении России навредили многим странам ЕС, в том числе и Австрии. Он подчеркнул, что всегда предостерегал против того, чтобы подталкивать Россию к Китаю.

По словам Штрахе, он надеется провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, который во вторник, 5 июня, посетит Австрию с рабочим визитом.