В Раде назвали альтернативу переговорам по Донбассу

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что единственная существующая альтернатива прямым переговорам Киева с самопровозглашенными ЛНР и ДНР – это кровь, смерть и горе.

Такую точку зрения Новинский высказал в ответ на заявление первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, которая исключила возможность переговоров с «марионетками Москвы» и легитимизацию «несуществующих республик», а также прямо возложила ответственность за происходящие на Донбассе события на президента РФ Владимира Путина.

Вадим Новинский напомнил, что четыре года назад Верховная рада проголосовала за «Меморандум мира и согласия», который предполагал налаживание диалога между Киевом и протестными регионами. И обратил внимание своей патриотичной коллеги на то, что за эти четыре года «постмайданная власть не сделала ничего, чтобы этот диалог начать. Напротив, было сделано все, чтобы братоубийственный конфликт приобрел характер долгосрочной незаживающей раны на теле страны».

За это время Украина потеряла всякий авторитет в мире, отметил политик, и полностью сдала свой суверенитет «дорогим стратегическим партнерам».

«Но я очень хочу, чтобы Украина сохранила свою целостность, а мир в умах и сердцах восторжествовал на всей нашей земле. Поэтому альтернативы прямым переговорам нет. Точней, есть – кровь, смерти, горе, которых Украина и так уже нахлебалась вдоволь», - приводит слова Вадима Новинского РИА Новости.