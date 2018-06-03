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Лукашенко: В войне "победил советский народ, приватизации быть не должно"
3 июня 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня посетил брестских пограничников и Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где возложил цветы к Вечному огню. Минск отмечал 100-летние образования погранслужбы.
В ходе общения с журналистами Лукашенко высказался о появляющихся в российской прессе материалах о том, что Беларусь якобы занимается историческим сепаратизмом. По словам белорусского лидера, эту тенденцию он наблюдает в последнее время, - сообщает РИА Новости. "Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен".
Лукашенко напомнил, что воевал в 1941-45 годах весь Советский Союз воевал. "Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч... Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - отметил президент Беларуси и подчеркнул, что "Брестская крепость является общей святыней для многих народов".
Лукашенко призвал не делить Победу, - сообщается на сайте главы Беларуси. "...Я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку", — сказал Лукашенко.
"Победил советский народ! И приватизации быть не должно", — подчеркнул белорусский лидер.
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