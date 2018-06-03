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НАТО в ближайшее время создаст оперативный резерв на случай нападения России
3 июня 2018, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
НАТО планирует повысить свою готовность на случай "нападения со стороны России". С этой целью в дополнение к существующим силам NATO Response Force (NRF), которые в настоящее время насчитывают около 20 тысяч военнослужащих, Североатлантический альянс создаст оперативный резерв.
В резерв войдут 30 военнослужащих из нескольких страна-союзников, пишет немецкая газета Die Welt. В распоряжении резервного соединения будет несколько сот истребителей и кораблей. Создать оперативный резерв придумали США и ответственность возложена на Германию.
В ближайшее время министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе для обсуждения этого плана. В середине июля лидеры стран НАТО намерены принять политическую декларацию, - сообщает РИА Новости.
В планах НАТО - улучшить "военную мобильность", чтобы быстрее перемещать тяжелую технику до места развертывания. Для осуществления этой цели необходимо совершенствование инфраструктуры, устранение административных барьеров и ускорение принятия политических решений.
Россия ни на кого нападать не собирается.
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