Житель Китая снял на видео падение неопознанного небесного тела
2 июня 2018, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-западе Китая в провинции Юньнань упал непонятный объект. Это событие удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона. Огненный шар неожиданно появился в небе. Он осветил окрестности и исчез через несколько секунд.
По словам очевидца, объект издавал довольно громкий звук. Инцидент произошел во время праздника в городе Цзинхун. Эксперты предполагают, что это мог быть метеорит или болид, но утверждать этого не могут.
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