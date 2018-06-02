Житель Китая снял на видео падение неопознанного небесного тела

На юго-западе Китая в провинции Юньнань упал непонятный объект. Это событие удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона. Огненный шар неожиданно появился в небе. Он осветил окрестности и исчез через несколько секунд.

По словам очевидца, объект издавал довольно громкий звук. Инцидент произошел во время праздника в городе Цзинхун. Эксперты предполагают, что это мог быть метеорит или болид, но утверждать этого не могут.