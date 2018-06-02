СБУ пыталась завербовать журналистку, прибывшую на судебный процесс Вышинского

Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА Новости в Литве Ирину Высокович, которая приехала в Херсон на судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По словам Высокович, на входе в зал заседаний к ней подошли мужчины в штатском и вывели её на улицу «под предлогом того, что спасают от разъярённых украинских патриотов». потом ее отвезли в административное здание, находящееся за высоким забором, с охраной при входе.

Затем три человека долго спрашивали про работу на Первом балтийском канале, с которым женщина давно не сотрудничает. После того, как журналистка сообщила, что готовит материал для РИА новости, ей сказали, что могли бы ее отпустить, но начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации». В результате Ирину вынудили дать подписку о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках информационного агентства. Также ей пришлось на камеру сказать, что претензий к службе у нее нет.

Высокович вернулась в Литву, но выполнить редакционное задание не смогла.