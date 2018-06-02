Инструкторы НАТО готовят украинских силовиков к наступлению на Донбасс

Для подготовки личного состава вооруженных сил Украины к наступлению привлечены инструкторы НАТО, сообщил задержанный военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яков Веремейчик. Украинские силовики развернули госпиталь у линии соприкосновения в Донбассе

Как он рассказал, украинские военные осенью 2016 года поехали после полигона в зону АТО недалеко от города Счастье, где находились год и потом приехали на ротацию. В декабре 2017 года Веремейчик оказался на полигоне во Львовской области, там силовиков обучали инструкторы НАТО — граждане США, канадцы, поляки. Учили штурму городов, наступательным действиям, уточнил Веремейчик, сообщает "Взгляд".

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил, что представители армии США прибудут в Донбасс для подготовки диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков.