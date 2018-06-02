Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко женился на Росите Сайранен после 20 лет совместной жизни. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях и опубликовал фотографии со свадьбы и видео, как поет.

Церемония состоялась в одном из ЗАГСов столицы Украины. На невесте было платье красного цвета, Ляшко подобрал галстук в тон наряда Роситы. Ранее Ляшко разместил видео, как поет

О намерении наконец жениться Олег Ляшко сообщил в апреле. С Роситой они воспитывают дочь.