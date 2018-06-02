Украинские силовики развернули госпиталь у линии соприкосновения в Донбассе

ВСУ установили полевой госпиталь у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Полевой госпиталь развернут в районе села Горское, медицинское оборудование уже привезено. Как заявил на брифинге Марочко, ВСУ продолжают проводить подготовку к возможному обострению конфликта.

Вооруженные силы Украины предпримут попытку захвата неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Соответствующий прогноз ранее дал Александр Бородай.