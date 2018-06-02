Эрдоган заявил о запрете деятельности Uber в Турции
2 июня 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган запретил деятельность частного онлайн-сервиса по заказу такси Uber, заявив, что не позволит разрушать систему такси в стране.
Об этом глава государства заявил накануне во время вечернего приема пищи в Стамбуле, сообщает Daily Sabah.
Против Uber выступали турецкие таксисты, обвиняя компанию в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса. Эрдоган отметил, что власти не позволят «разрушить» бизнес местных сотрудников такси.
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