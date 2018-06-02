Эрдоган заявил о запрете деятельности Uber в Турции

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган запретил деятельность частного онлайн-сервиса по заказу такси Uber, заявив, что не позволит разрушать систему такси в стране.

Об этом глава государства заявил накануне во время вечернего приема пищи в Стамбуле, сообщает Daily Sabah.

Против Uber выступали турецкие таксисты, обвиняя компанию в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса. Эрдоган отметил, что власти не позволят «разрушить» бизнес местных сотрудников такси.