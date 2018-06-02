Военный самолет потерпел крушение в Иране

В субботу, 2 июня, появилась информация об авиакатастрофе на территории Ирана. Согласно последним сообщениям СМИ, военный самолет потерпел сегодня крушение в центральной части исламской республики.

Есть данные о том, что воздушное судно иранских ВВС упало неподалеку от города Исфахан. Других подробностей происшествия пока не поступало, передает телеканал Sky News Arabia.

Напомним, что в марте текущего года на западе Ирана потерпел крушение пассажирский самолет. Катастрофа случилась в гористой местности. Летательный аппарат следовал рейсом Шарджа — Стамбул, однако упал и загорелся. Тогда погибли одиннадцать человек.