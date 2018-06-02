СМИ: коалиция во главе с США нанесла по Сирии новый удар

Утром в субботу, 2 июня, в некоторых СМИ появилась информация о том, что по мирным жителям в Сирии был нанесен очередной удар международной коалицией, которой руководят Соединенные Штаты Америки.

В сообщении подчеркивается, что в результате "новой бойни" в деревне Диб-Хададж погибли сразу восемь членов одной семьи, передает РИА "Новости", ссылаясь на национальное агентство SANA.

Отметим, что коалиция, возглавляемая американскими военными, регулярно наносит удары по территории САР, в ходе которых гибнут граждане. В последний раз о налете, в рамках которого погибли семнадцать человек, в частности, дети и женщины, стало известно 12 мая.