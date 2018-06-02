Лукашенко прокомментировал действия своего задержанного за взятку помощника

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о действиях своего помощника Сергея Ровнейко. Чиновник, как ранее стало известно журналистам, был задержан Комитетом госбезопасности за взятку.

Президент Белоруссии заявил, что деятельность Ровнейко являлась бандитской и отметил, что он попал под подозрение еще полтора года назад. Как сообщает ТАСС, больше всего Лукашенко насторожили декларации о доходах помощника, поскольку мужчина располагал огромным количеством автомобилей и квартир.

По словам Александра Лукашенко, в общении с бизнесменами чиновник держался "как барчук" и "самый настоящий преступник". Белорусский президент также заявил, что скоро будут обнародованы и другие громкие коррупционные разоблачения в стране.