В Латвии проходит марш в защиту русских школ
2 июня 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 2 июня, в Латвии проходит массовое шествие граждан в защиту русских школ. Активисты выступают против перевода всех учебных заведений национальных меньшинств в стране на латышский язык.
Данное мероприятие, как отмечается, приурочено к Международному дню защиты детей. Согласно последней информации ТАСС, к памятнику Латышским красным стрелкам в Риге пришли не менее трех тысяч человек, которые впоследствии направятся к зданию правительства.
Лозунгами сегодняшнего шествия стали фразы "За русские школы, за право учиться на родном языке!" и "За достоинство и свободу для нашего народа!".
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