В Латвии проходит марш в защиту русских школ

В субботу, 2 июня, в Латвии проходит массовое шествие граждан в защиту русских школ. Активисты выступают против перевода всех учебных заведений национальных меньшинств в стране на латышский язык.

Данное мероприятие, как отмечается, приурочено к Международному дню защиты детей. Согласно последней информации ТАСС, к памятнику Латышским красным стрелкам в Риге пришли не менее трех тысяч человек, которые впоследствии направятся к зданию правительства.

Лозунгами сегодняшнего шествия стали фразы "За русские школы, за право учиться на родном языке!" и "За достоинство и свободу для нашего народа!".