В одной из гостиниц Еревана хлором отравились 13 человек

В субботу, 2 июня, стало известно, что в одной из гостиниц Еревана хлором отравились не менее тринадцати человек. Соответствующую информацию сегодня предоставили в пресс-службе полиции Армении.

Ранее сегодня в правоохранительные органы обратились сотрудники одного из медицинских центров столицы республики, которые сообщили, что из отеля к ним поступили более десяти человек. Впоследствии у всех были диагностированы признаки отравления, передает ТАСС.

Оказалось, что постояльцы гостиницы до того, как почувствовали себя плохо, плавали в бассейне отеля. По факту инцидента проводится проверка.