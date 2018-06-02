В одной из гостиниц Еревана хлором отравились 13 человек
2 июня 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 2 июня, стало известно, что в одной из гостиниц Еревана хлором отравились не менее тринадцати человек. Соответствующую информацию сегодня предоставили в пресс-службе полиции Армении.
Ранее сегодня в правоохранительные органы обратились сотрудники одного из медицинских центров столицы республики, которые сообщили, что из отеля к ним поступили более десяти человек. Впоследствии у всех были диагностированы признаки отравления, передает ТАСС.
Оказалось, что постояльцы гостиницы до того, как почувствовали себя плохо, плавали в бассейне отеля. По факту инцидента проводится проверка.
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