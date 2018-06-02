Пашинян: в Армении искусственно завышены цены на товары первой необходимости

Глава правительства Армении Никол Пашинян накануне вечером сделал важное заявление. Политик отметил, что рост стоимости товаров на товары первой необходимости в стране инициирован искусственно.

Пашинян отметил, что те, кто искусственно завышают цены на вышеуказанные товары, пытаются продемонстрировать людям, что незаконность лучше законной деятельности. Премьер-министр Армении призвал устроить бойкот "ворам и коррупционерам", передает ТАСС.

Напомним, что с 1 июня текущего года был замечен существенный рост стоимости некоторых вещей на территории Армении. В частности, примерно на 30 процентов взлетели цены на сельскохозяйственную продукцию.