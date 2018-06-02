Сегодня стало известно, что поиски пропавшей в ноябре 2017 года подводной лодки "Сан-Хуан" могут быть возобновлены. Правительство Аргентины якобы уже выбрало компанию, которая будет этим заниматься.

Министр обороны страны Оскар Агуад сообщил, что процесс присуждения контракта к настоящему моменту завершен. Согласно данным издания Clarin, данной работой будет заниматься организация Igeotest Geosciences. Специалисты планируют искать субмарину при помощи новейшего беспилотного подводного аппарата.

По предварительной информации, общий бюджет работ будет составлять 3,7 миллиона долларов.

Сообщается, что помимо Igeotest Geosciences в конкурсе принимали участие восемь компаний.





