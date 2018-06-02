//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Екатерина Гусева представила своих детей
- "Его не возможно было поймать", Абдулов мастерски скрывал измены от жены
- Бузова и Волочкова - найди десять отличий. Подсказка: одна в халате, другая без
- Лера Кудрявцева превратила мужа в "домохозяина"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
//самое читаемое
//В мире 13+
Поиски пропавшей подлодки "Сан-Хуан" могут быть возобновлены
2 июня 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что поиски пропавшей в ноябре 2017 года подводной лодки "Сан-Хуан" могут быть возобновлены. Правительство Аргентины якобы уже выбрало компанию, которая будет этим заниматься.
Министр обороны страны Оскар Агуад сообщил, что процесс присуждения контракта к настоящему моменту завершен. Согласно данным издания Clarin, данной работой будет заниматься организация Igeotest Geosciences. Специалисты планируют искать субмарину при помощи новейшего беспилотного подводного аппарата.
По предварительной информации, общий бюджет работ будет составлять 3,7 миллиона долларов.
Сообщается, что помимо Igeotest Geosciences в конкурсе принимали участие восемь компаний.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
СМИ: Белый дом проводит подготовку к встрече Трампа и Путина
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Здоровье
//Новости партнеров
//В мире
СБУ пыталась завербовать журналистку, прибывшую на судебный процесс Вышинского
//В мире
Инструкторы НАТО готовят украинских силовиков к наступлению на Донбасс
//Политика
СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» поставки российского оружия Турции
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Украинские силовики развернули госпиталь у линии соприкосновения в Донбассе
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
//В мире
Лукашенко прокомментировал действия своего задержанного за взятку помощника
//Общество
//Спорт
Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Вятчанин заканчивает карьеру
"Муз меняет как трусы", Шнуру ответили на его злые стихи о разрыве с Матильдой
//Культура
//В мире
Поиски пропавшей подлодки "Сан-Хуан" могут быть возобновлены
//Общество
Очистные сооружения на Южном берегу Крыма будут построены за 5,7 млрд. рублей
//Наука
//Общество
Блондинки против брюнеток. Известный блогер Лена Миро была как вегда категорична
//Общество
Мария Шукшина заявила, что в любом случае окажет поддержку сыну Фрейи Зильбер
Япония может оспорить пошлины Америки на сталь и алюминий в ВТО
//Спорт