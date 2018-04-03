Власти ДНР заявили о превращении украинских силовиков в сатанистов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и сотрудники спецслужб страны за время конфликта в Донбассе «превратились в сатанистов, приносящих в жертву западным идеалам новые человеческие жизни». С таким заявлением выступил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Представитель руководства самопровозглашенного государства рассказал на брифинге, видео с которого опубликовано на YouTube, что Киев начал использовать новую тактику борьбы с ополченцами. Защитников республики хитростью выманивают на территорию, подконтрольную властям Украины, где граждане ДНР попадают в плен. Украинские силовики принуждают захваченных ими людей работать на спецслужбы. Отказавшихся от сотрудничества пленных пытают и казнят, отметил Эдуард Басурин.

Ранее во вторник сообщалось, что один из киевских телеканалов случайно выдал боевые позиции воюющих в Донбассе ВСУ.