Журналист рассказал о тайной подготовке Обамы к ядерной войне

В период пребывания у власти 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы под западным крылом его официальной резиденции в Вашингтоне был тайно построен подземный бункер на случай ядерной войны. Об этом узнал американский журналист Рональд Кесслер.

Кесслер подготовил книгу, посвященную Дональду Трампу, преемнику Обамы на посту главы государства. Отрывки из произведения недавно появились на страницах издания Washington Examiner.

Автор пишет, что после переезда в Белый дом Трамп побывал в расположенном под зданием секретном пятиэтажном бункере. Объект построили для Барака Обамы, его сооружение обошлось в 376 млн долларов.

Обама занимал должность президента США в 2009-2017 годах. Минувшей зимой он признался, что скучает по прежней работе.