Аваков прокомментировал возбуждение против него уголовного дела

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал факт возбуждения против него уголовного дела Следственным комитетом РФ из-за недопуска россиян на выборы. СК РФ возбудил дело против главы МВД Украины

В своем Twitter Аваков привел сообщение о возбуждении против него уголовного дела и оставил свой краткий комментарий: «Служу украинскому народу!», сообщает RT.

«Служишь народу? А ну выйди к народу без охраны, чтоб ощутить всю благодарность этого народа!», «Украинский народ от вас не требовал не пускать граждан России в дипломатическое консульство для голосования. Это ваша инициатива», - незамедлительно отозвался украинский народ в комментариях к этому хвастливому посту министра МВД Украины Арсена Авакова.