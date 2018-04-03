Аваков прокомментировал возбуждение против него уголовного дела
3 апреля 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал факт возбуждения против него уголовного дела Следственным комитетом РФ из-за недопуска россиян на выборы.
В своем Twitter Аваков привел сообщение о возбуждении против него уголовного дела и оставил свой краткий комментарий: «Служу украинскому народу!», сообщает RT.
«Служишь народу? А ну выйди к народу без охраны, чтоб ощутить всю благодарность этого народа!», «Украинский народ от вас не требовал не пускать граждан России в дипломатическое консульство для голосования. Это ваша инициатива», - незамедлительно отозвался украинский народ в комментариях к этому хвастливому посту министра МВД Украины Арсена Авакова.
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