На Украине радикалы силой захватили храм УПЦ

На Украине сторонники Киевского Патриархата силой захватили Свято-Успенский храм в селе Птича Дубенского района Ровненской области. Верующих вытолкали из храма, угрожая оружием.

Вечером 2 апреля появилась официальная информация о снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птича. После этого, около 23.50 по местному времени, к храму подъехали автомашины с вооруженными бойцами батальонов «Айдар» и «Азов». Представителей общины УПЦ вытолкали из храма за считанные минуты под угрозой применения оружия.

Прихожане называют силовой захват Свято-Успенского храма не иначе как террористическим актом и отмечают, что возле храма несут дежурство два наряда полиции, но в происходящие события они никак не вмешиваются, пишет RT.