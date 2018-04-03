Госдума призвала к санкциям против Латвии за запрет обучения на русском
3 апреля 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости введения Латвией запрета школьного обучения на языках национальных меньшинств. Парламентарии предлагают ввести санкции.
Депутаты считают, что действия властей Латвии нарушают права русскоязычных граждан. Кроме того, Латвия, будучи членом ЕС и Совета Европы, позволяет себе нарушать общепринятые принципы европейских стран. Депутаты предлагают ввести в действие закон «О специальных экономических мерах», предусматривающий частичный или полный запрет финансовых операций, ограничение туризма и другие меры экономического характера.
В Латвии проживает немногим менее 2 млн человек, 40% из них – русскоязычные. В качестве государственного признан только латышский язык, русский имеет статус иностранного. В стране регулярно проходят митинги протеста против перевода русскоязычных школ на латышский язык обучения, пишет РИА Новости.
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