Госдума призвала к санкциям против Латвии за запрет обучения на русском

Депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости введения Латвией запрета школьного обучения на языках национальных меньшинств. Парламентарии предлагают ввести санкции.

Депутаты считают, что действия властей Латвии нарушают права русскоязычных граждан. Кроме того, Латвия, будучи членом ЕС и Совета Европы, позволяет себе нарушать общепринятые принципы европейских стран. Депутаты предлагают ввести в действие закон «О специальных экономических мерах», предусматривающий частичный или полный запрет финансовых операций, ограничение туризма и другие меры экономического характера.

В Латвии проживает немногим менее 2 млн человек, 40% из них – русскоязычные. В качестве государственного признан только латышский язык, русский имеет статус иностранного. В стране регулярно проходят митинги протеста против перевода русскоязычных школ на латышский язык обучения, пишет РИА Новости.