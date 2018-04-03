СК РФ возбудил дело против главы МВД Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за нарушения прав граждан РФ во время голосования на выборах президента России.

У российских правоохранительных органов имеются данные, что Арсен Аваков давал указания свои подчиненным сотрудникам МВД Украины, отвечавшим за охрану и безопасность дипломатических учреждений РФ в Киеве, Львове, Харькове и Одессе, не пропускать граждан России на избирательные участки в день голосования на выборах президента. Таким образом, Аваков нарушил законные конституционные права граждан РФ.

«Положения статьи 12 УК России позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны», - цитирует «Газета.ру» заявление СК РФ.