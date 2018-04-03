Анну Нетребко с семьей выгнали из лондонского театра

Накануне вечером российской оперной певице Анне Нетребко вместе с семьей пришлось покинуть лондонский театр перед началом спектакля из-за неприятной ситуации с билетами.

«За пять минут до начала шоу «Алладин» нас согнали с мест и выгнали из театра. Это случилось потому, что наши билеты продали кому-то еще. Наши билеты, которые мы купили вчера за 600 евро, оказались недействительны!», - поделилась Анна Нетребко возмущением в своем Instagram.

Мюзикл «Алладин» Анна Нетребко собиралась посмотреть вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Случившаяся неприятная ситуация с дважды проданными билетами сильно расстроила и саму певицу, и ее сына. Помимо этого, администрация театра не вернула семье деньги за довольно дорогие билеты. Подписчики оперной дивы были также шокированы этой ситуацией, постарались морально поддержать свою любимицу и посоветовали ей выяснить у администрации театра, почему билеты оказались проданными дважды, передает teleprogramma.pro.