Старший сын четы Бекхэм вновь получил серьезный перелом

Бруклин Бэкхем, старший сын Дэвида и Виктории Бэкхем, увлекается экстремальными видами спорта. Это увлечение всерьез беспокоит его родителей после второго перелома.

Старшему сыну четы Бэкхемов, Бруклину, 19 лет. Недавно он появился на публике с перевязкой на руке. Как выяснилось, Бруклин вновь сломал ключицу.

Позже Бруклин опубликовал на своей странице в соцсети рентгеновский снимок перелома и прокомментировал «Ну вот опять! Ха-ха-ха!». Вероятно, он не считает перелом чем-то серьезным и не собирается отказываться от своих экстремальных увлечений, которыми уже серьезно обеспокоены его родители, Дэвид и Виктория. Об обстоятельствах перелома юноша умолчал. Скорей всего, он получил травму во время выполнения очередного трюка на скейте, пишет teleprogramma.pro.