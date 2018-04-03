Британские СМИ узнали о новом оружии России и испугались начала Третьей мировой

Появление у Российской Федерации новой авиационной бомбы «Дрель» усиливает опасения по поводу возможного начала Третьей мировой войны. Соответствующий вывод содержится в материале, опубликованном на страницах британской прессы.

Планируется, что «Дрель» поступит в российскую армию в текущем году. Боеприпас, предназначенный для истребителей Су-57, способен поражать наземные цели без захода самолета в зону действия объектов ПВО.

Газета Daily Express, посвятившая «Дрели» отдельную статью, выразила мнение, что разработка бомбы доказывает наличие у руководства РФ агрессивных планов в отношении Запада. Кроме того, издание отметило, что создание нового мощного оружия увеличивает вероятность начала глобального конфликта.

Ранее сообщалось, что американские эксперты увидели угрозу для США и НАТО в стратегии, обнародованной начальником Генштаба России Валерием Герасимовым.