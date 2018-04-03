Украинский телеканал случайно выдал боевые позиции воюющих в Донбассе ВСУ

В эфире одного из украинских телеканалов появился сюжет, снятый в зоне конфликта в Донбассе. Журналисты продемонстрировали боевые позиции киевских силовиков, данные кадры позволяют вычислить местоположение соединения.

Показ ролика вызвал широкий резонанс. Патриотично настроенные интернет-пользователи обвинили телеканал в том, что он «засветил» позиции Вооруженных сил Украины, пишет «Русская весна».

Ранее во вторник сообщалось о том, что противостоящие силовикам ополченцы Донецкой народной республики понесли новые потери. Накануне ВСУ обстреляли из пулеметов село Коминтерново. В результате погиб боец армии ДНР, помогавший местному населению.