Украинский телеканал случайно выдал боевые позиции воюющих в Донбассе ВСУ
3 апреля 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
В эфире одного из украинских телеканалов появился сюжет, снятый в зоне конфликта в Донбассе. Журналисты продемонстрировали боевые позиции киевских силовиков, данные кадры позволяют вычислить местоположение соединения.
Показ ролика вызвал широкий резонанс. Патриотично настроенные интернет-пользователи обвинили телеканал в том, что он «засветил» позиции Вооруженных сил Украины, пишет «Русская весна».
Ранее во вторник сообщалось о том, что противостоящие силовикам ополченцы Донецкой народной республики понесли новые потери. Накануне ВСУ обстреляли из пулеметов село Коминтерново. В результате погиб боец армии ДНР, помогавший местному населению.
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