Раскрыты данные о новых потерях ополчения ДНР в боях с армией Украины
3 апреля 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Воюющие с киевскими силовиками Вооруженные силы Донецкой народной республики понесли новые потери. Соответствующую информацию обнародовало министерство обороны самопровозглашенного государства.
В сообщении ведомства, оказавшемся в распоряжении агентства «Новороссия», говорится, что днем в понедельник украинские военные обстреляли из пулеметов жилые дома в селе Коминтерново. В результате погиб ополченец, оказывавший помощь местному населению.
Кроме того, накануне обстрелам подверглись территории на юге ДНР, окраины и пригороды Донецка. Силовики использовали минометы и гранатометы.
Ранее власти республики опубликовали данные об уничтожении ополченцами украинских беспилотников.
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