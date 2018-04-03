Раскрыты данные о новых потерях ополчения ДНР в боях с армией Украины

Воюющие с киевскими силовиками Вооруженные силы Донецкой народной республики понесли новые потери. Соответствующую информацию обнародовало министерство обороны самопровозглашенного государства.

В сообщении ведомства, оказавшемся в распоряжении агентства «Новороссия», говорится, что днем в понедельник украинские военные обстреляли из пулеметов жилые дома в селе Коминтерново. В результате погиб ополченец, оказывавший помощь местному населению.

Кроме того, накануне обстрелам подверглись территории на юге ДНР, окраины и пригороды Донецка. Силовики использовали минометы и гранатометы.

Ранее власти республики опубликовали данные об уничтожении ополченцами украинских беспилотников.