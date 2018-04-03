Врач рассказал о состоянии пострадавших в Ереване россиян

Врачи сообщили, что состояние российских граждан, пострадавших при взрыве в ереванском ресторане быстрого питания, оценивается как удовлетворительное, их жизни вне опасности. При взрыве в Ереване пострадали россияне

Накануне вечером на Северном проспекте в центре Еревана раздался взрыв. По предварительным данным, в ресторане быстрого питания Burger King сдетонировал кислородный баллон. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них – пятнадцатилетние граждане России.

Заведующий реанимационным отделением медцентра Св. Григория Просветителя Самвел Карапетян сообщил, что состояние российских граждан хорошее, удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости.