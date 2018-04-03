Врач рассказал о состоянии пострадавших в Ереване россиян
3 апреля 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи сообщили, что состояние российских граждан, пострадавших при взрыве в ереванском ресторане быстрого питания, оценивается как удовлетворительное, их жизни вне опасности.
Накануне вечером на Северном проспекте в центре Еревана раздался взрыв. По предварительным данным, в ресторане быстрого питания Burger King сдетонировал кислородный баллон. При взрыве пострадали восемь человек, трое из них – пятнадцатилетние граждане России.
Заведующий реанимационным отделением медцентра Св. Григория Просветителя Самвел Карапетян сообщил, что состояние российских граждан хорошее, удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости.
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