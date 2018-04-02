Видео, как гусь испугал американских военнослужащих
2 апреля 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские гуси доставляют немало хлопот американским военным в городе Форт-Силл, штат Оклахома. Камера наружного наблюдения засняла, как один гусь атаковал взвод морпехов и, судя по кадрам, преуспел.
Как рассказали сами военнослужащие, пара гусей, которых они назвали Стив и Бренда, обосновали на территории базы гнездо, которое, судя по всему, одна из птиц и пыталась защитить. В подписи к ролику шутливо отмечается, что американские "крепкие парни" "струсили" при виде гуся.
Ранее сообщалось, что семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии. Вдоволь натанцевавшись, американцы решили покинуть развлекательное заведение, не заплатив за выпивку, и попали в полицейский участок.
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