Видео, как гусь испугал американских военнослужащих

Канадские гуси доставляют немало хлопот американским военным в городе Форт-Силл, штат Оклахома. Камера наружного наблюдения засняла, как один гусь атаковал взвод морпехов и, судя по кадрам, преуспел.

Как рассказали сами военнослужащие, пара гусей, которых они назвали Стив и Бренда, обосновали на территории базы гнездо, которое, судя по всему, одна из птиц и пыталась защитить. В подписи к ролику шутливо отмечается, что американские "крепкие парни" "струсили" при виде гуся.

Ранее сообщалось, что семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии. Вдоволь натанцевавшись, американцы решили покинуть развлекательное заведение, не заплатив за выпивку, и попали в полицейский участок.