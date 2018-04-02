В Вооруженных силах Германии разработали форму для беременных солдат

Министерство обороны Германии тестирует военную форму, предназначенную специально для беременных женщин-солдат. Форма для беременных может быть введена в немецкую армию уже в этом году.

В данный момент проводятся испытания в тестовых группах, пишет Deutsche Welle. Стоимость разработки обойдется в 650 тысяч евро. Беременными являются около 2 процентов от 20 тысяч женщин, работающих в вооруженных силах страны. Раньше на больших сроках беременности женщины переходили на гражданскую одежду. Эксперты указывают на то, что в вооруженных силах таких стран, как США или Нидерланды, форма для беременных была давно введена и является обычным делом.

Отметим, что в феврале стало известно, что бундесвер не может успешно участвовать в силах быстрого реагирования НАТО "Острие копья", поскольку немецкие солдаты не оснащены в достаточном количестве бронежилетами, зимним обмундированием и палатками.