Американские эксперты увидели в «доктрине Герасимова» угрозу для США и НАТО
2 апреля 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Новая стратегия ведения боевых действий, изложенная начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Такие выводы содержатся в материале, появившемся на страницах американской прессы.
В конце марта Герасимов выступил с докладом, в ходе которого рассказал, как в российской армии представляют себе грядущие войны. По мнению Генштаба, в будущих конфликтах победа будет обеспечиваться за счет интеграции беспилотников, систем космического базирования, крылатых ракет и другого дальнобойного оружия.
Военные эксперты, прокомментировавшие «доктрину Герасимова» для журнала The National Interest, сошлись во мнении, что ее реализация представляет угрозу для США и Североатлантического альянса. Такую точку зрения, в частности, высказал аналитик Сэм Бендетт. Он отметил, что в случае претворения в жизнь заявленной стратегии Россия сможет нанести точный удар по инфраструктуре блока.
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