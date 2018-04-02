Американские эксперты увидели в «доктрине Герасимова» угрозу для США и НАТО

Новая стратегия ведения боевых действий, изложенная начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Такие выводы содержатся в материале, появившемся на страницах американской прессы.

В конце марта Герасимов выступил с докладом, в ходе которого рассказал, как в российской армии представляют себе грядущие войны. По мнению Генштаба, в будущих конфликтах победа будет обеспечиваться за счет интеграции беспилотников, систем космического базирования, крылатых ракет и другого дальнобойного оружия.

Военные эксперты, прокомментировавшие «доктрину Герасимова» для журнала The National Interest, сошлись во мнении, что ее реализация представляет угрозу для США и Североатлантического альянса. Такую точку зрения, в частности, высказал аналитик Сэм Бендетт. Он отметил, что в случае претворения в жизнь заявленной стратегии Россия сможет нанести точный удар по инфраструктуре блока.