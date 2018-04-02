Трамп всполошился, что США могут украсть мексиканцы
2 апреля 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп потребовал от конгресса принять закон о защите границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, попадающих на территорию США из Мексики.
«Конгресс должен незамедлительно принять закон о защите границы, использовать «ядерную опцию» в случае необходимости, чтобы остановить массированный приток наркотиков и людей (имеется в виду, из Мексики в США). Пограничники и Служба иммиграционного контроля – великолепны, но уязвимые демократические законы не позволяют им выполнять свою работу. Действуй сейчас, Конгресс, нашу страну крадут!» - призвал Трамп в своем Twitter.
«Ядерная опция» - механизм, позволяющий принимать решение простым большинством голосов в случаях непримиримых разногласий различных партий по обсуждаемому вопросу, пишет РИА Новости.
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