Трамп всполошился, что США могут украсть мексиканцы

Президент США Дональд Трамп потребовал от конгресса принять закон о защите границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, попадающих на территорию США из Мексики.

«Конгресс должен незамедлительно принять закон о защите границы, использовать «ядерную опцию» в случае необходимости, чтобы остановить массированный приток наркотиков и людей (имеется в виду, из Мексики в США). Пограничники и Служба иммиграционного контроля – великолепны, но уязвимые демократические законы не позволяют им выполнять свою работу. Действуй сейчас, Конгресс, нашу страну крадут!» - призвал Трамп в своем Twitter.

«Ядерная опция» - механизм, позволяющий принимать решение простым большинством голосов в случаях непримиримых разногласий различных партий по обсуждаемому вопросу, пишет РИА Новости.