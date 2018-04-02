Прозападные реформы доведут ВСУ до полного "паралича"
2 апреля 2018, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
Прозападная реформация украинских вооруженных сил без учета украинских реалий может привести ВСУ к катастрофическим последствиям и срыву боевых операций, считают в Верховной Раде.
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук раскритиковал внесенный в Раду законопроект о национальной безопасности и обороне, разработанный при участии экспертов НАТО. Законопроектом предусмотрено создание по западному образцу нового органа военного управления - Объединенного оперативного штаба.
Депутат Рады Дмитрий Тымчук заявил, что приказы Оперштаба будут расходиться с приказами Генштаба, имеющих одинаковый уровень подчиненности. И такие реформы, не учитывающие украинские реалии, создадут путаницу и могут привести к полному параличу всей системы военного управления в ВСУ, цитирует РИА Новости.
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