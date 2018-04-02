Прозападная реформация украинских вооруженных сил без учета украинских реалий может привести ВСУ к катастрофическим последствиям и срыву боевых операций, считают в Верховной Раде.

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук раскритиковал внесенный в Раду законопроект о национальной безопасности и обороне, разработанный при участии экспертов НАТО. Законопроектом предусмотрено создание по западному образцу нового органа военного управления - Объединенного оперативного штаба.

Депутат Рады Дмитрий Тымчук заявил, что приказы Оперштаба будут расходиться с приказами Генштаба, имеющих одинаковый уровень подчиненности. И такие реформы, не учитывающие украинские реалии, создадут путаницу и могут привести к полному параличу всей системы военного управления в ВСУ, цитирует РИА Новости.