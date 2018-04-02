Несостоявшийся бой между военными США и России в Сирии прокомментировал эксперт

Источник в военных кругах прокомментировал для СМИ сообщение Пентагона о том, что в Сирии некоторое время назад было предотвращено вооруженное столкновение между армией Соединенных Штатов и российскими подразделениями.

Детали инцидента на минувшей неделе раскрыл глава министерства обороны США Джеймс Мэттис Он рассказал, что россияне, передвигавшиеся по линии разграничения к востоку от реки Евфрат, подошли вплотную к позициям американских военнослужащих. Представители Пентагона сумели предотвратить конфликт, оперативно связавшись с Генштабом РФ, отметил Мэттис.

Военный источник рассказал «Русской весне», что подобные ситуации происходят на территории арабской республики регулярно. По словам собеседника издания, ранее американское Минобороны просило российских коллег не бомбить позиции курдских формирований, в рядах которых присутствуют советники НАТО.