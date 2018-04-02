Песков: Москва проанализирует закрытие торгпредства РФ в Лондоне и ответит

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие российского торгового представительства в Лондоне без ответа не останется. Пресс-секретарь президента России сказал сегодня журналистам, что каждый недружественный шаг в отношении нашей страны находит впоследствии ответ.

По словам Пескова, в России "самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и подготовят соответствующий ответ, - передает RT.

О возможном закрытии российского торгпредства из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило издание The Telegraph.

Песков призвал не забегать вперёд и сказал: "Без внимания никто в Москве такие шаги не оставляет".