Песков: Москва проанализирует закрытие торгпредства РФ в Лондоне и ответит
2 апреля 2018, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие российского торгового представительства в Лондоне без ответа не останется. Пресс-секретарь президента России сказал сегодня журналистам, что каждый недружественный шаг в отношении нашей страны находит впоследствии ответ.По словам Пескова, в России "самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и подготовят соответствующий ответ, - передает RT.
О возможном закрытии российского торгпредства из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило издание The Telegraph.
Песков призвал не забегать вперёд и сказал: "Без внимания никто в Москве такие шаги не оставляет".
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