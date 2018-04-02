Латвия официально переводит русские школы на обучение на латышском языке

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод школ национальных меньшинств, в том числе русские школы, на обучение на латышском языке. Вейонис подписал поправки к закону об образовании. Перевод школ на обучение на латышском языке, согласно закону, будет проводиться постепенно.

Новости из Латвии передает RT со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Раймондс Вейонис заявил, что «обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодёжи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии». По его словам, молодежь сможет здесь учиться и работать. «Это создаст более сплочённое общество и сильное государство», - подчеркнул глава прибалтийского государства.

Вейонис подчеркнул, что у школьников сохранится возможность изучать предметы по культуре и идентичности национальных меньшинств.

Напомним, 22 марта правительство Латвии утвердило поправки к закону «Об образовании».

МИД России уже их прокомментировал. По мнению российской дипмиссии, «такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не «во благо» и даже более того — «по просьбе самих учеников и их родителей», на деле не имеют ничего общего с учётом интересов проживающих в стране нацменьшинств».