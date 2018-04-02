Раскрыты детали британского плана конфискации активов российских олигархов

Британские власти выдали первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения». Эксперты и СМИ рассказали, кого из граждан РФ может коснутся конфискация и как будет проходить данная процедура.

В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон «О криминальных финансах». Документ разрешает судам Соединенного Королевства изымать недвижимость, размещенные на банковских счетах деньги и прочее имущество, если владельцы не смогут объяснить их происхождение.

Еще во время обсуждения данного правового акта парламентариями эксперты не исключили, что его применят против представителей российского бизнеса, имеющих активы в Англии. С новой силой эти разговоры зазвучали после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон обвинил в инциденте, произошедшем в городе Солсбери, Россию и пригрозил ей экономической войной.









На фоне этих заявлений британского руководства в газете The Times появился материал, в котором рассказывается об угрозе, которая нависла над английскими активами Романа Абрамовича. Издание отметило, что бизнесмен сам дал повод для слухов о вероятной конфискации. В ходе состоявшегося несколько дет назад судебного разбирательства, инициированного бывшим партнером Абрамовича Борисом Березовским, владелец «Челси» признал, что результаты аукциона, в результате которого он заполучил компанию «Сибнефть», были подтасованы.









Вскоре после публикации The Times газета The Guardian обнародовала месторасположение и стоимость крупнейших квартир, домов и поместий российских предпринимателей и чиновников в Лондоне. В составленный журналистами список, в частности, попала недвижимость, принадлежащая уже упоминавшемуся Роману Абрамовичу, вице-премьеру Игорю Шувалову и миллиардеру Андрею Гурьеву.









Статья вызвала большой резонанс. Оказавшись под шквалом критики за раскрытие адресов и информации о частных владениях, The Guardian удалила материал со своего сайта.

На минувшей неделе стало известно, что заявления о грядущих конфискациях не являются пустыми угрозами Лондона. Находясь с визитом в Эстонии, министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сообщил, что власти страны выдали первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения». Фамилии попавших под удар граждан РФ глава военного ведомства не назвал.









Эксперты, опрошенные «URA.RU», отметили, что вероятность массового «раскулачивания» отечественных олигархов в Великобритании весьма высока. Согласно точке зрения собеседников издания, Лондон не боится идти на обострение, так как вклад предпринимателей из России в английскую экономику ничтожен.

Адвокат Петр Домбровицкий предположил, что при конфискации британская сторона задействует «самую простую схему». Сначала власти Соединенного Королевства объявят, что имущество россиян приобретено нечестным путем, вслед за этим будут инициированы судебные процессы, по итогам которых активы заморозят.

После этого российские предприниматели попрощаются со своими домами и счетами навсегда, предрек юрист. Домбровицкий высказал мнение, что бизнесмены, на которых объявил охоту Лондон, «сами виноваты». Эти люди не вняли советам властей РФ, которые неоднократно призывали не выводить деньги за пределы страны, напомнил эксперт.