//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Раскрыты детали британского плана конфискации активов российских олигархов

2 апреля 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Раскрыты детали британского плана конфискации активов российских олигархов
фото: globallookpress.com

Британские власти выдали первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения». Эксперты и СМИ рассказали, кого из граждан РФ может коснутся конфискация и как будет проходить данная процедура.

В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон «О криминальных финансах». Документ разрешает судам Соединенного Королевства изымать недвижимость, размещенные на банковских счетах деньги и прочее имущество, если владельцы не смогут объяснить их происхождение.

Еще во время обсуждения данного правового акта парламентариями эксперты не исключили, что его применят против представителей российского бизнеса, имеющих активы в Англии. С новой силой эти разговоры зазвучали после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон обвинил в инциденте, произошедшем в городе Солсбери, Россию и пригрозил ей экономической войной.

На фоне этих заявлений британского руководства в газете The Times появился материал, в котором рассказывается об угрозе, которая нависла над английскими активами Романа Абрамовича. Издание отметило, что бизнесмен сам дал повод для слухов о вероятной конфискации. В ходе состоявшегося несколько дет назад судебного разбирательства, инициированного бывшим партнером Абрамовича Борисом Березовским, владелец «Челси» признал, что результаты аукциона, в результате которого он заполучил компанию «Сибнефть», были подтасованы.

Вскоре после публикации The Times газета The Guardian обнародовала месторасположение и стоимость крупнейших квартир, домов и поместий российских предпринимателей и чиновников в Лондоне. В составленный журналистами список, в частности, попала недвижимость, принадлежащая уже упоминавшемуся Роману Абрамовичу, вице-премьеру Игорю Шувалову и миллиардеру Андрею Гурьеву.

Статья вызвала большой резонанс. Оказавшись под шквалом критики за раскрытие адресов и информации о частных владениях, The Guardian удалила материал со своего сайта.

На минувшей неделе стало известно, что заявления о грядущих конфискациях не являются пустыми угрозами Лондона. Находясь с визитом в Эстонии, министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сообщил, что власти страны выдали первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения». Фамилии попавших под удар граждан РФ глава военного ведомства не назвал.

Эксперты, опрошенные «URA.RU», отметили, что вероятность массового «раскулачивания» отечественных олигархов в Великобритании весьма высока. Согласно точке зрения собеседников издания, Лондон не боится идти на обострение, так как вклад предпринимателей из России в английскую экономику ничтожен.

Адвокат Петр Домбровицкий предположил, что при конфискации британская сторона задействует «самую простую схему». Сначала власти Соединенного Королевства объявят, что имущество россиян приобретено нечестным путем, вслед за этим будут инициированы судебные процессы, по итогам которых активы заморозят.

После этого российские предприниматели попрощаются со своими домами и счетами навсегда, предрек юрист. Домбровицкий высказал мнение, что бизнесмены, на которых объявил охоту Лондон, «сами виноваты». Эти люди не вняли советам властей РФ, которые неоднократно призывали не выводить деньги за пределы страны, напомнил эксперт.

 

Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Ополченцы ЛНР понесли потери в новом столкновении с украинской армией

Ополченцы ЛНР понесли потери в новом столкновении с украинской армией

Ополченцы Луганской народной республики понесли потери в результате обстрела киевскими силовиками медицинского автомобиля. Информацию о происшествии распространили власти самопровозглашенного государства.

//Политика

Россию хотят выдавить из совбеза ООН?

Россию хотят выдавить из совбеза ООН?

Не буду зацикливаться на конкретных обстоятельствах отравления. Нет сколько-нибудь достоверных фактов, нет подтверждённых данных следствия. Ощущение, что результат будет как в деле Литвиненко, т.е. никакой. Ни заказчик, ни исполнители найдены не будут.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Скрипалей отравили привезенной из России гречкой, считает полиция

Скрипалей отравили привезенной из России гречкой, считает полиция

Британская полиция выдвинула новую версию отравления Скрипалей. Теперь полисмены считают, что в деле замешана привезенная из России гречневая крупа, отравленная веществом А-234 («Новичок»).

//Политика

Какие льготы получит "Народный губернатор" Аман Тулеев после отставки

Какие льготы получит "Народный губернатор" Аман Тулеев после отставки

У Амана Тулеева, подавшего 1 апреля в отставку, имеется почётное звание "Народный губернатор". Президент Владимир Путин сразу принял отставку Тулеева, написавшего заявление по собственному желанию.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

"Почта России" прокомментировала провал запуска беспилотника

"Почта России" прокомментировала провал запуска беспилотника

"Почта России" прокомментировала провал запуска беспилотника с посылкой. Первый беспилотный летательный аппарат должен был доставить посылку в село Тарбагатай (35 км от Улан-Удэ).

//Общество

У православных началась Страстная неделя

У православных началась Страстная неделя

У православных христиан началась Страстная седмица – неделя, завершающая Великий пост перед Пасхой. Сегодня же исполняется девять дней трагическим событиям в Кемерово, унесшим десятки жизней.

//Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева посекретничала с любимой нэнэй

Ляйсан Утяшева посекретничала с любимой нэнэй

Знаменитая гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о своих бабушке и дедушке: "С нэнэй (бабушкой) ощущение, что тебе опять 12 лет и можно секретничать и быть очень маленькой".

//В мире

Ученые заявили о бесполезности электронных сигарет в борьбе с табакокурением

Ученые заявили о бесполезности электронных сигарет в борьбе с табакокурением

Ученые из колледжа терапевтов США заявили по результатам проведенного исследования, что вопреки расхожему мнению, переход на электронные сигареты затрудняет отказ от табачной зависимости.

//В мире

Несостоявшийся бой между военными США и России в Сирии прокомментировал эксперт

Несостоявшийся бой между военными США и России в Сирии прокомментировал эксперт

Источник в военных кругах прокомментировал сообщение Пентагона о том, что в Сирии некоторое время назад было предотвращено вооруженное столкновение между армией Соединенных Штатов и российскими подразделениями.

//Спорт

Тюменские юниоры успешно дебютировали в соревнованиях по биатлону

Тюменские юниоры успешно дебютировали в соревнованиях по биатлону

Успешно дебютировали на всероссийских юниорских соревнованиях по биатлону воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой, - сообщает тюменский журнал "Спорт-регион".

//Новости партнеров

//Политика

Бойкот ЧМ по футболу является одним из поводов для демонизации России

Бойкот ЧМ по футболу является одним из поводов для демонизации России

Все чаще звучащие призывы Запада бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России являются лишь одним из удобных поводов для продолжения демонизации России в глазах западных обывателей.

//В мире

Песков: Москва проанализирует закрытие торгпредства РФ в Лондоне и ответит

Песков: Москва проанализирует закрытие торгпредства РФ в Лондоне и ответит

Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие российского торгового представительства в Лондоне без ответа не останется. Каждый недружественный шаг в отношении России находит ответ.

//В мире

Раскрыты детали британского плана конфискации активов российских олигархов

Раскрыты детали британского плана конфискации активов российских олигархов

Британские власти выдали первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения». Эксперты рассказали, кого из граждан РФ может коснутся конфискация и как будет проходить данная процедура.

//Культура

Кто озвучит кота Матроскина в новых сериях "Простоквашино"

Кто озвучит кота Матроскина в новых сериях "Простоквашино"

Старший сын знаменитого Олега Табакова Антон Табаков согласился озвучить кота Матроскина в новых сериях мультфильма "Простоквашино". По признанию Антона, озвучивать Матроскина - "это не просто работа".

//Общество

Показания Юлии Скрипаль не откроют правды, считает эксперт

Показания Юлии Скрипаль не откроют правды, считает эксперт

Бывший глава Федеральной службы безопасности Николай Ковалев заявил, что не ожидает от показаний пришедшей в себя Юлии Скрипаль информации, способствующей разгадке дела об отравлении в Солсбери.

//Наука

Телескоп "Хаббл" сфотографировал "космический глаз" из сотен галактик

Телескоп "Хаббл" сфотографировал "космический глаз" из сотен галактик

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал причудливый «космический глаз», зрачок и радужная оболочка которого состоят из сотен галактик, удаленных на миллиарды световых лет от Земли.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают необычное платье Любови Толкалиной

В сети обсуждают необычное платье Любови Толкалиной

В сети обсуждают необычное платье актрисы Любови Толкалиной, в котором она пришла на вручение кинопремии "Ника". Любовь Толкалина и Татьяна Лютаева вручили призы мужчинам-актерам.

//Наука

Российские ученые разработали способ защитить смартфоны от перегрева

Российские ученые разработали способ защитить смартфоны от перегрева

Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС создали инновационный композитный материал, способный решить проблему перегрева современных электронных устройств.

//Новости СМИ2

//В мире

Латвия официально переводит русские школы на обучение на латышском языке

Латвия официально переводит русские школы на обучение на латышском языке

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод школ национальных меньшинств, в том числе русские школы, на обучение на латышском языке. Вейонис подписал поправки к закону об образовании.

//Общество

Сохранить целостность Украины сможет только Россия, считает эксперт

Сохранить целостность Украины сможет только Россия, считает эксперт

В обзорной статье эксперт поделился своим видением ситуации на Украине и в самопровозглашенных республиках Донбасса, а также рассказал о возможных перспективах ее развития с участием России.

//Общество

Синоптики прогнозируют сильный дождь в Москве в ближайшие сутки

Синоптики прогнозируют сильный дождь в Москве в ближайшие сутки

Синоптики прогнозируют сильный дождь в Москве в ближайшие сутки. Задует юго-восточный ветер. По прогнозу синоптиков, температура воздуха продолжит стремительно повышаться. К 6 апреля воздух прогреется до + 18.

//Общество

Как Москва готовится к Пасхе

Как Москва готовится к Пасхе

Православные верующие начали готовиться с главному празднику христиан Пасхе. После Вербного воскресенья сегодня началась Страстная неделя. В Чистый четверг принято красить яйца и печь куличи.

//Общество

Прошло тестирование освещения автодороги на Крымском мосту

Прошло тестирование освещения автодороги на Крымском мосту

На четырех пролетах Крымского моста строители провели тестовое включение наружного освещения. Замеры подтвердили соответствие освещенности трассы в темное время суток проектным расчетам.

//Общество

Академик Глазьев о роли Эльвиры Набиуллиной в загнивании российской экономики

Академик Глазьев о роли Эльвиры Набиуллиной в загнивании российской экономики

О том, кто контролирует работу Банка России, может ли ЦБ Эльвиры Набиуллиной стать драйвером роста российской экономики, почему политика Банка России после 2013 г. имеет катастрофические последствия для экономики РФ

//Новости Redtram

//В мире

В армии ДНР отчитались об уничтожении авиации ВСУ

В армии ДНР отчитались об уничтожении авиации ВСУ

Ополченцы Донецкой народной республики продолжают уничтожать беспилотную авиацию Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

//Общество

Аллу Пугачеву пристыдили из-за внука

Аллу Пугачеву пристыдили из-за внука

Аллу Пугачеву пристыдили из-за ее старшего внука Никиты Преснякова. Фолловеры напали на Примадонну после того, как Никита опубликовал в своем блоге в соцсети петицию, чтобы наказать виновных в пожаре в Кемерово.

//Расследования

Золотов обратился в СК: Росгвардия может быть виновна в кемеровской трагедии

Золотов обратился в СК: Росгвардия может быть виновна в кемеровской трагедии

Директор Росгвардии Виктор Золотов обратился в СК после гибели 64 человек в Кемерово Росгвардия считает, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК должны быть привлечены к уголовной ответственности.

//Спорт

Губерниев эмоционально высказался в адрес биатлониста Шипулина

Губерниев эмоционально высказался в адрес биатлониста Шипулина

Известный российский спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался в адрес российского биатлониста, олимпийского чемпиона 2014 года в эстафете Антона Шипулина.

//Спорт

“Зенит" в Уфе впервые с сентября выиграл в гостях РФПЛ и вышел на 3 место

“Зенит" в Уфе впервые с сентября выиграл в гостях РФПЛ и вышел на 3 место

Противостояние "Уфы" и "Зенита" в 24 туре российской Премьер-лиги (РФПЛ) обращало на себя внимание, ведь команды являлись соседями по турнирной таблице, занимая соответственно шестое и пятое места.

//В мире

В Киеве нашли способ выдавить «российские войска» из Донбасса

В Киеве нашли способ выдавить «российские войска» из Донбасса

Российские войска, которые якобы присутствуют на востоке Украины, покинут зону конфликта после появления там международного миротворческого контингента. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко.

//Общество

Видео испытания российской модернизированной ракеты системы ПРО

Видео испытания российской модернизированной ракеты системы ПРО

Министерство обороны РФ провело очередное испытание модернизированной ракеты системы ПРО. Запуск прошел на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Ракета системы ПРО точно поразила учебную цель.

//Общество

Илон Маск 1 апреля объявил о банкротстве своей компании Tesla. Пошутил

Илон Маск 1 апреля объявил о банкротстве своей компании Tesla. Пошутил

Изобретатель и миллиардер Илон Маск повеселился 1 апреля. День смеха 1 апреля, очевидно, отмечают во всем мире. Маск объявил себя банкротом. О банкротстве своей компании Tesla Маск написал в соцсетях.

//В мире

В США журнал поместил на обложку номера Дональда Трампа в образе свиньи

В США журнал поместил на обложку номера Дональда Трампа в образе свиньи

В США журнал New York Magazine поместил на обложку своего номера главу американского Белого дома Дональда Трампа в образе свиньи. Трампу пририсовали свиное рыло. "...Все дело в коррупции, тупица".

//В мире

Пушков ответил на заявление Порошенко о перемирии в Донбассе‍

Пушков ответил на заявление Порошенко о перемирии в Донбассе‍

Политик Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о перемирии в Донбассе: "Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском".

//Культура

Скоропостижно умер худрук "Театра.doc" режиссёр Михаил Угаров

Скоропостижно умер худрук "Театра.doc" режиссёр Михаил Угаров

В Москве скоропостижно скончался художественный руководитель "Театра.doc", режиссёр, драматург Михаил Угаров. Угарову было 62 года. О смерти худрука "Театра.doc" сообщается на странице театра в Facebook.

//Общество

Новость из космоса: китайская орбитальная станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере

Новость из космоса: китайская орбитальная станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере

Первая китайская космическая станция "Тяньгун-1", отработавшая свой срок, сегодня утром вошла в атмосферу Земли и сгорела.

//Культура

Фильм "Аритмия" получил Гран-при кинопремии "Ника"

Фильм "Аритмия" получил Гран-при кинопремии "Ника"

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» признан лучшей игровой картиной 2017 года по версии национальной кинопремии «Ника». Церемония награждения прошла 1 апреля в московском «Вегас сити холле».

//Шоу-бизнес

Бабушка Дмитрия Дюжева жалуется на плохое здоровье и редкие встречи с внуком

Бабушка Дмитрия Дюжева жалуется на плохое здоровье и редкие встречи с внуком

Бабушка актера по отцу — Тамара Петровна — живет в небольшом доме в Астрахани. Знаменитый внук время от времени приезжает туда навещать родственницу и привозит дорогие подарки.

//Криминал

В петербургском ресторане произошла массовая драка

В петербургском ресторане произошла массовая драка

Посетители ресторана на улице Бадаева в Петербурге устроили массовую драку, в которой приняли участие около 50 человек. Посетители заведения подверглись нападению агрессивных молодых людей.

//В мире

Ляшко оставил позади Порошенко и Гройсмана по доходам за прошлый год

Ляшко оставил позади Порошенко и Гройсмана по доходам за прошлый год

Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко задекларировал свои доходы за 2017 год. Согласно декларации Ляшко, они составили 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов по курсу Нацбанка Украины).

//Политика

В США признали, что санкции против России не работают

В США признали, что санкции против России не работают

Санкции, введенные Соединенными Штатам против России, не дают желаемого результата, Вашингтону следует идти по пути экономической изоляции Москвы, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

//Непознанное

Уфологи считают, что инопланетяне атакуют Землю в апреле. Названа точная дата

Уфологи считают, что инопланетяне атакуют Землю в апреле. Названа точная дата

Уфологи сообщают, что боевые дроны находятся уже на подлете к Земле, и они активизируют свое присутствие в ближайшие время. В конце прошлого месяца 36 кораблей уже прошли орбиту Марса.

//Общество

Сергей Цивилёв выступил с видеообращением

Сергей Цивилёв выступил с видеообращением

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился с речью к кузбассовцам. Он заверил, что сделает всё, чтобы поддержать родственников погибших и оказать им всю необходимую помощь.

//Экономика

Китай вводит ответные пошлины в отношении США

Китай вводит ответные пошлины в отношении США

Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, сообщает Министерство коммерции КНР.

//Общество

Моряку с захваченного Украиной рыболовецкого судна "Норд" стало плохо

Моряку с захваченного Украиной рыболовецкого судна "Норд" стало плохо

Адвокаты обжаловали арест судом Украины рыболовецкого сейнера из Керчи «Норд», который был захвачен в Азовском море 25 марта.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова уже путает города: вместо Архангельска прилетела в Астрахань

Ольга Бузова уже путает города: вместо Архангельска прилетела в Астрахань

Ольга Бузова опозорилась на День смеха. Исполнительница запуталась и не смогла найти разницу между городами на букву «А». Артистка прилетела со своим коллективом помощников в Астрахань вместо Архангельска.

//Криминал

В МЧС сообщили подробности пожара в "Зимней вишне"

В МЧС сообщили подробности пожара в "Зимней вишне"

На момент возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" сигнализация работала в режиме ручного управления. Сигнал "пожар" поступил на пульт к охраннику, при этом автоматические системы тушения не сработали.

//Криминал

Полиция Крыма назвала Топ-10 глупых преступлений

Полиция Крыма назвала Топ-10 глупых преступлений

В честь 1 апреля крымская полиция решила напомнить о десяти самых курьезных и нелепых преступлениях, которые были совершены на территории полуострова. Об этом пишет издание «Аргументы недели – Крым».

//Политика

Жириновский прокомментировал отставку Тулеева

Жириновский прокомментировал отставку Тулеева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и отмечает, что ротация губернаторского корпуса должна идти более естественно.

//В мире

Британии предрекают наплыв преступников после Brexit

Британии предрекают наплыв преступников после Brexit

Из-за упрощенных правил регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу в Великобритании после выхода из состава ЕС, страна станет привлекательным местом для преступных группировок.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры