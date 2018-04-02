В армии ДНР отчитались об уничтожении авиации ВСУ

Ополченцы Донецкой народной республики продолжают уничтожать беспилотную авиацию Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе разговора со СМИ сделал замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Видео выступления спикера армии самопровозглашенного государства размещено на YouTube. По словам Басурина, киевские силовики, воспользовавшись перемирием, объявленным по случаю предстоящей Пасхи, усилили воздушную разведку с использованием дронов. В минувшую субботу ополченцы сбили из стрелкового оружия два аппарата.

Эдуард Басурин попросил международных наблюдателей зафиксировать факты незаконного пересечения границы ДНР беспилотниками. Данные действия в республике расценивают как агрессию, отметил собеседник журналистов.

Ранее в понедельник сообщалось, что защитники ЛНР понесли потери в новом столкновении с украинской армией.