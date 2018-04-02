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Ученые заявили о бесполезности электронных сигарет в борьбе с табакокурением

2 апреля 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые заявили о бесполезности электронных сигарет в борьбе с табакокурением
Фото: pixabay.com

Ученые из колледжа терапевтов США заявили по результатам проведенного исследования, что переход на электронные сигареты затрудняет отказ от табачной зависимости.

В исследовании приняли участие 1357 курильщиков табака, обратившихся в клинику, чтобы победить свою зависимость. В поиске альтернативы обычным сигаретам 27% участников эксперимента перешли на использование электронных сигарет. Из них лишь 10% смогли в течение полугода отказаться от табакокурения.

Из 73% участников, которые не стали переходить на электронные сигареты, победить вредную привычку смогли 25%. А те курильщики, которые прибегли к помощи лекарственных средств для отказа от табакокурения, перестали курить в 30% случаев, передает «Экономика сегодня» результаты исследования.

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