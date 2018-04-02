Ополченцы ЛНР понесли потери в новом столкновении с украинской армией

Ополченцы Луганской народной республики понесли потери в результате обстрела киевскими силовиками медицинского автомобиля. Информацию о происшествии распространили власти самопровозглашенного государства.

В сообщении, оказавшемся в распоряжении «Русской весны», говорится, что инцидент произошел в минувшее воскресенье возле села Нижнее Лозовое. Украинские военные уничтожили машину, которая перевозила получившего ранения защитника ЛНР. В результате случившегося пострадали трое ополченцев, они были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.

Руководство республики отметило, что в районе, где расположен населенный пункт, накануне летал украинский дрон. В ЛНР предположили, что произошедшее стало результатом спланированной провокации противника.

Ранее в понедельник сообщалось, что Киев нашел способ «выдавить» из Донбасса российские части, которые якобы находятся там в настоящий момент. С соответствующим заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.