Ополченцы ЛНР понесли потери в новом столкновении с украинской армией
2 апреля 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Луганской народной республики понесли потери в результате обстрела киевскими силовиками медицинского автомобиля. Информацию о происшествии распространили власти самопровозглашенного государства.
В сообщении, оказавшемся в распоряжении «Русской весны», говорится, что инцидент произошел в минувшее воскресенье возле села Нижнее Лозовое. Украинские военные уничтожили машину, которая перевозила получившего ранения защитника ЛНР. В результате случившегося пострадали трое ополченцев, они были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии.
Руководство республики отметило, что в районе, где расположен населенный пункт, накануне летал украинский дрон. В ЛНР предположили, что произошедшее стало результатом спланированной провокации противника.
Ранее в понедельник сообщалось, что Киев нашел способ «выдавить» из Донбасса российские части, которые якобы находятся там в настоящий момент. С соответствующим заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.
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