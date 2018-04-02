В Киеве нашли способ выдавить «российские войска» из Донбасса

Российские войска, которые якобы присутствуют на востоке Украины, покинут зону конфликта после появления там международного миротворческого контингента. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко.

По словам украинского президента, если военнослужащие миссии ООН войдут в Донбасс, армия РФ будет вынуждена перейти границу в обратном направлении. Порошенко ожидает, что после этого Киев сможет мирным путем вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, передает агентство «Новороссия».

Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в прямой военной помощи ополченцам народных республик Донбасса. В Москве эти утверждения опровергают как бездоказательные.

Отправить в зону конфликта миротворцев осенью прошлого года предложила Москва. В ближайшее время Петр Порошенко планирует обсудить ввод миссии с руководством Германии. Визит украинского лидера в ФРГ запланирован на середину апреля.