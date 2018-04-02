В Киеве нашли способ выдавить «российские войска» из Донбасса
2 апреля 2018, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российские войска, которые якобы присутствуют на востоке Украины, покинут зону конфликта после появления там международного миротворческого контингента. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко.
По словам украинского президента, если военнослужащие миссии ООН войдут в Донбасс, армия РФ будет вынуждена перейти границу в обратном направлении. Порошенко ожидает, что после этого Киев сможет мирным путем вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, передает агентство «Новороссия».
Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в прямой военной помощи ополченцам народных республик Донбасса. В Москве эти утверждения опровергают как бездоказательные.
Отправить в зону конфликта миротворцев осенью прошлого года предложила Москва. В ближайшее время Петр Порошенко планирует обсудить ввод миссии с руководством Германии. Визит украинского лидера в ФРГ запланирован на середину апреля.
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