В США журнал поместил на обложку номера Дональда Трампа в образе свиньи
2 апреля 2018, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
В США журнал New York Magazine поместил на обложку своего номера главу американского Белого дома Дональда Трампа в образе свиньи. На фотографии, которую опубликовал в Тwitter журналист издания Яшар Али, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу пририсовали свиное рыло, - сообщает Газета.ру.
"Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица", — гласит надпись на обложке издания New York Magazine. Автор заглавной статьи номера Джонатан Чайт называет "коррупцию" и "жадность" главными составляющими президентства Трампа.
Напомним, ранее журнал New Yorker поместил на свою обложку Дональда Трампа в образе "опасного клоуна".
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес