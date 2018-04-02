В США журнал поместил на обложку номера Дональда Трампа в образе свиньи

В США журнал New York Magazine поместил на обложку своего номера главу американского Белого дома Дональда Трампа в образе свиньи. На фотографии, которую опубликовал в Тwitter журналист издания Яшар Али, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу пририсовали свиное рыло, - сообщает Газета.ру.

"Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица", — гласит надпись на обложке издания New York Magazine. Автор заглавной статьи номера Джонатан Чайт называет "коррупцию" и "жадность" главными составляющими президентства Трампа.

Напомним, ранее журнал New Yorker поместил на свою обложку Дональда Трампа в образе "опасного клоуна".