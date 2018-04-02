Пушков ответил на заявление Порошенко о перемирии в Донбассе
2 апреля 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о перемирии в Донбассе. По мнению российского политика, Украина должна обсуждать ввод миротворцев не с европейскими странами, а с ДНР и ЛНР, - сообщает Газета.ру.
Сенатор написал свой комментарий в Тwitter: "Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут".
Порошенко ранее назвал "пасхальное перемирие" в Донбассе крайне важным условием для появления в регионе миротворцев ООН. По словам украинского президента, он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обратились к президенту РФ Владимиру Путину "и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта".
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: