Пушков ответил на заявление Порошенко о перемирии в Донбассе‍

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о перемирии в Донбассе. По мнению российского политика, Украина должна обсуждать ввод миротворцев не с европейскими странами, а с ДНР и ЛНР, - сообщает Газета.ру. ВСУ выстрелом из ПТРК обстреляли медицинский автомобиль ЛНР, три человека ранены

Сенатор написал свой комментарий в Тwitter: "Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут".

Порошенко ранее назвал "пасхальное перемирие" в Донбассе крайне важным условием для появления в регионе миротворцев ООН. По словам украинского президента, он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обратились к президенту РФ Владимиру Путину "и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта".