Британии предрекают наплыв преступников после Brexit
1 апреля 2018, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за упрощенных правил регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу в Великобритании после выхода из состава ЕС, страна станет привлекательным местом для преступных группировок.
Как пишет Sunday Times, ссылаясь на документы Хоум-офиса, в стране планируется зарегистрировать порядка 3,5 млн граждан Евросоюза, постоянным местом пребывания которых является Британия. Будущим резидентам не нужно будет предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку. Полиция намерена увеличить число сотрудников, которые будут задействованы в выдаче регистраций. Они займутся и выявлением криминального прошлого у потенциальных граждан. Сколько человек для этого понадобится, пока не ясно.
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