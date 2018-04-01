Британии предрекают наплыв преступников после Brexit

Из-за упрощенных правил регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу в Великобритании после выхода из состава ЕС, страна станет привлекательным местом для преступных группировок. Эксперты назвали сумму, в которую Brexit обходится средней британской семье

Как пишет Sunday Times, ссылаясь на документы Хоум-офиса, в стране планируется зарегистрировать порядка 3,5 млн граждан Евросоюза, постоянным местом пребывания которых является Британия. Будущим резидентам не нужно будет предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку. Полиция намерена увеличить число сотрудников, которые будут задействованы в выдаче регистраций. Они займутся и выявлением криминального прошлого у потенциальных граждан. Сколько человек для этого понадобится, пока не ясно.